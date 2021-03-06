Мясников объяснил, почему не сразу выявил у себя герпес зостер

Москва, 6 марта. Российский доктор и телеведущий Александр Мясников заразился герпесом зостер и поделился с поклонниками советами по предотвращению этого заболевания в своем Instagram-аккаунте.

Первым симптомом герпеса зостер у Мясникова оказалась сильная боль в лопатке. Несколько дней доктор игнорировал болевой синдром, приняв его за последствие тренировки в тренажерном зале. Только с появлением сыпи на коже телеведущий сумел диагностировать у себя заболевание. Мясников принял боль за растяжение мышцы, поскольку часто занимается спортом и «все еще считает себя тридцатилетним».

Людям определенной возрастной категории необходимо делать ряд прививок, обратил особое внимание доктор в своем сообщении. Среди обязательных вакцинаций, по мнению доктора, оказались прививки герпеса зостер, гриппа, коронавируса и нескольких других заболеваний.

Ориентироваться во время приема лекарств только на инструкции по их применению вредно, выразил мнение Мясников. Эти аннотации не всегда пишут люди с медицинским образованием, а указанные там дозировки давно устарели.