Наталья Подольская показала кадры со съемок концерта к 8 Марта

Москва, 6 марта. Певица Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков — младший приняли участие в праздничном концерте, посвященном 8 Марта. Кадры со съемок шоу артистка показала фанатам.

Первый канал готовит грандиозный концерт к Международному женскому дню. Выступить на нем согласились и Подольская с Пресняковым, которые осенью прошлого года во второй раз стали родителями.

Для сцены исполнительница облачилась в красное платье в пол с разрезом, обнажившим ее стройные ноги. Подольская выбрала туфли в тон. А Пресняков надел черный костюм. Только красные подошвы его ботинок сочетались с нарядом супруги.

«Снимали наш дуэт для Первого канала к 8 Марта», — подписала Подольская снимок.

В другом посте она подробнее показала платье и поздравила поклонниц с наступающим праздником.

Восхищенные фанаты по достоинству оценили внешний вид звездной четы.

«Красивая пара!»; «Столько в ваших фото любви и глубины», — написала артистка.

Подольская, как отметили поклонники, быстро восстановила фигуру после вторых родов. Артистка уже вовсю хвастается снимками в нижнем белье. Но тем не менее считает, что тренировки в спортивном зале ей не помешают.