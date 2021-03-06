Пандемия COVID-19 глобально повлияла на культуру распития спиртного

Лондон, 6 марта. Культура потребления спиртных напитков в мире изменилась на фоне пандемии. В частности, многие перешли на высококлассный крепкий алкоголь и коктейли собственного приготовления.

Речь в данном случае идет о людях, которым в этот непростой период удалось сохранить работу, пишет Financial Times. У них появились средства, сэкономленные с сорвавшихся отпусков, и они начали покупать больше горячительных напитков домой, поскольку лишились возможности употреблять их в заведениях.

«Если вы застряли дома и не хотите ходить по магазинам, проще купить большую бутылку спиртного, чем 24 бутылки пива. Дома все больше делают коктейли <…> Люди меняют бренди на коньяк, дешевые напитки на дорогие», — пояснил аналитик Jefferies Эд Манди.

FT также сообщает, что в 2020 году увеличился спрос на определенные категории спиртного. Выросли продажи текилы, водки и ликеров.

В начале пандемии глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил о том, что потребление спиртного в стране после введения режима самоизоляции увеличилось примерно на 2–3%. Он также отмечал, что на этом фоне возросла смертность населения.

Министр подчеркнул, что в сложившейся ситуации алкоголь «не помощник точно», и напомнил, что при лечении инфекций спиртное только ослабляет иммунитет.