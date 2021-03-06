«Армения — часть русского мира»: все, что нужно знать о происходящем в стране

Большое интервью с крупнейшим армянским политологом и профессором Ваге Давтяном о том, что было и что будет. Кто виноват и что делать. Эксклюзивно для ФАН.

— Приятно видеть вас в нашей стране в мирное время, — обращается ко мне молодая стильно одетая армянка неподалеку от проспекта Баграмяна, где уже больше недели жители Еревана протестуют против премьер-министра Никола Пашиняна.

— Вы правда считаете это время мирным?, — девушка смутилась. И неспроста.

Происходящее сейчас в Армении можно охарактеризовать одним словом — кризис. Политический кризис, экономический кризис, кризис идентичности, моральный упадок. В стране нет героев, люди не знают, что их ждет завтра. Им не из кого выбирать, они в полнейшей растерянности. Причем это касается и тех, кто выходит протестовать против Пашиняна, и тех, кто на днях собрался на площади Республики, чтобы поддержать его.

В этой сложнейшей ситуации редкий интеллектуал может разложить происходящее по полочкам, сделать вывод и предложить конкретный план действий. Один из таких людей — Ваге Давтян — доктор политических наук и соучредитель партии «Одна Армения».

В разговоре со специальным корреспондентом РИА ФАН он рассказал, как ныне ненавидимый премьер-министр пришел к власти, что было сделано за три года его правления и как выйти из болота, в котором увяз армянский народ.

Легальный, но не легитимный

— Начнем с 2018 года, с пресловутой «бархатной революции», после которой в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В результате этих выборов был раздут большой пузырь легитимности нынешнего дилетантского режима, который сегодня каким-то чудом остается у власти. Каким образом этот пузырь был надут? Давайте взглянем на цифры — в выборах приняло участие 47% избирателей. Это 1 200 000 человек, из которых лишь около 850 тысяч человек проголосовали за Пашиняна. Выходит, что чисто фактически мы имеем дело с легальной властью, но никак не с легитимной.

Однако различные политические технологии, применяемые во время и после «цветных революций», сформировали иллюзию легитимности. На самом же деле сегодня в стране кризис легитимности. И то, что вы видели первого марта на площади Республики – это всего лишь активизация административного ресурса. Людей согнали — это работники министерств, сотрудники различных ведомств и институтов, входящих в аппарат госуправления. Также это сотрудники тех бизнес субъектов, которые сегодня аффилированы непосредственно с властью. Это два-три олигарха, которые являются его фаворитами.

— А можете их назвать?

— Да, это его давнишний сторонник Хачатур Сукиасян, а также известный в Армении олигарх Самвел Алексанян, который всегда очень ловко подстраивается под сложившуюся политическую ситуацию. Однако, несмотря на то, что был применен колоссальный административный ресурс, вышло не так много народу. Это и есть сегодняшнее лицо Пашиняна. У него больше нет общественной поддержки, которая отчасти была три года назад.

Сегодня как никогда важно сформировать единую повестку с целью выхода из политического кризиса.

Надо действовать. Но перед этим успокоиться

— А у вас есть какие-то идеи?

— Я считаю, что отставка, которую требуют многие силы, — это лишь один компонент. Должно быть возбуждено уголовное дело о госизмене в соответствии с уголовным кодексом страны.

— А дальше? Какая стратегия?

— Стратегия такова: необходимо сформировать переходное правительство, которое подготовит страну к очередным внепарламентским выборам. Сегодня народ к ним не готов, потому что еще очень свежи раны войны, слишком силен эмоциональный накал. И это все помешает людям совершить сознательный выбор. В противном случае есть риск получить второго Пашиняна. Как в 2018 году, когда люди пошли и на эмоциях проголосовали по принципу «лишь бы не старая власть». Если концептуально рассматривать этот вопрос, то должен быть условно «Никол» и «анти-Никол».

То есть, дешевый популизм безграмотных дилетантов против команды технократов, которые не сразу пойдут на выборы, а сначала сформируют переходное правительство, которое представит план развития и объяснит людям, что с ними произошло на самом деле. Сегодня, с учетом заявления Генерального штаба об отставке правительства и неспособности принимать адекватные решения, возрастает роль вооруженных сил в разрешении кризиса. Если хотите, сегодня это единственный институт, который все еще сохраняет иммунитет и способен лечь в основу формирования «глубинного государства» в будущем.

Армения — часть русского мира

— Какова в вашей концепции роль России и каково отношение к этой роли армян?

— Роль России была и остается подчеркнутой во внутриполитической повестке и в формировании внешнеполитического курса Армении. Возможно, псевдопатриоты обвинят меня в том, что я ставлю под вопрос суверенность страны. Но ничего подобного. Если мыслить геополитическими категориями, то, безусловно, Армения должна ориентироваться на «русский мир» в геополитическом смысле.

При этом речь не идет о том, что армянская власть должна согласовывать с Кремлем каждый свой шаг. Кремль сам не заинтересован в этом — ведь это вызовет очень негативную реакцию. В лице Армении Москве нужен стабильный и предсказуемый союзник, способный самостоятельно решать свои проблемы. При этом Армения должна продолжать политику баланса, ведь никуда не уйти и от интересов Армении на Западе. Мы вынуждены балансировать, потому что рядом Турция, Ближний Восток с очень сложной геополитической архитектурой.

— Из кого должен состоять новый кабинет?

— Из технократов. Это лидеры в отдельных отраслях, которые может и не имеют глубокой погруженности в политику, но которые располагают доктринальным видением развития отдельных сфер. Это должны быть люди с системным мышлением, а не фрагментарным и хаотическим. Нужно привлекать лучших из лучших в экономике, образовательной сфере и так далее.

— Я согласен, технократ — обязательно профессионал своего дела. Но он не обязательно будет привержен тому русскому миру в геополитическом смысле слова, о котором вы сейчас говорили. Как быть в этом случае?

— Давайте скажем так, Армении нужен технократ с высоким уровнем политической ответственности.

— Можно ли сказать, что высокий уровень политической ответственности — это синоним слова пророссийский?

— Да, конечно. Особенно сегодня.

Нельзя недооценивать влияние Сороса

— А можете подробнее рассказать о Соросе и его роли в нынешних политических процессах в стране?

— Прежде всего, давайте договоримся, что мы должны говорить о коллективном Соросе. И чтобы ответить на ваш вопрос, надо вернуться в 2018 год и рассмотреть те шаги, на которые пошел тот самый коллективный Сорос.

Были нанесены точечные удары по основным столпам нацбезопасности Армении. Сорос провел работу по дискредитации героев Арцахской войны. Против них были возбуждены уголовные дела по абсолютно нелепым поводам. Сторонники Пашиняна начали пропагандировать тезис о том, что «бархатная революция» ценнее, чем победа в Карабахской войне 1992—1994 годов. Далее началась серьезная конфронтация с церковью. Вплоть до того, что в стратегии нацбезопасности Армении, утвержденной летом 2020 года, Армянская Апостольская церковь в своем статусе приравнивается к Католической и Евангелической церквям. Далее – попытка ратифицировать Стамбульскую конвенцию, представляющую собой документ, легализирующий однополые браки.

Позже была ратифицирована конвенция Ланзароте, предполагающая внедрение полового образования в общеобразовательные школы Армении. Здесь следует отметить также серьезные изменения школьных учебных программ по истории армянского народа и армянской литературе. Достаточно отметить, что коллективным Соросом в лице властвующей в Армении хунты была фактически предпринята попытка изъять страницы о национально-освободительной борьбе армянского народа из учебников. Примечательно, что в разработке данной программы принимали участие депутаты от правящей фракции, которые ранее разрабатывали методику преподавания истории совместно с турецкими экспертами.

Предпринимается попытка нанесения удара по системе высшего образования и науки.

— Можете привести пример?

— Ну например, понижается статус национальной Академии наук. Кстати, так и не получивший высшего образования Пашинян примерно год назад заявил, что ученый в Армении — это фактически бездельник, который с утра до вечера распивает кофе. Принимаются англосаксонские модели управления, власти нацелены на применение трехступенчатой модели образования. То есть, бакалавр, магистр и дальше, после защиты диссертации — сразу доктор наук. Кроме того, увеличивается количество представителей правительства в советах управления ВУЗов. Должность ректора в Армении, согласно обсуждаемому сейчас новому закону о высшем образовании, становится не избирательной, как это было всегда, а фактически назначаемой правительством. Что думает обо всем этом академическое сообщество, правительству не интересно.

— То есть, учебный процесс политизируется...

— Да. И это часто выливается в репрессии. Многие мои коллеги из других ВУЗов часто жалуются мне, что за их политическую позицию и даже за посты в Facebook они подвергаются чуть ли не преследованию со стороны руководства вузов. Это касается и студентов.

К слову сказать, будучи профессором Российско-Армянского университета (РАУ), я всегда чувствовал себя политически раскованным и свободно излагал свою позицию, разумеется, вне аудитории.

— Если продолжить тему тлетворного влияния западных (преимущественно американских) фондов на политическую жизнь Армении, какие наиболее негативные факторы вы бы выделили?

— Безусловно, борьба с церковью. Я напомню про акции протеста, которые совершали соросовцы в Эчмиадзине с требованием отставки действующего католикоса, с обвинениями чуть ли не криминального характера. Это яркий пример того, как впервые за многовековую историю Армении церковь и государство оказались в состоянии глубокого антогонизма.

— Другими словами, уничтожаются два символа, два столпа Армении — крест и меч.

— По большому счету да.

— А что вместо них?

— Иллюзия благосостояния и ключевого значения рядового гражданина. Приведу пример. В Армении фактически отказались от идеи формирования национального авиаперевозчика. Мы ведь понимаем, что наличие национального авиаперевозчика — это компонент не только транспортной безопасности, но и нацбезопасности в целом. Взамен нам предложили лоукостеры, готовые осуществлять перевозки в Италию по 50 евро. Это было представлено как торжество социальной справедливости. И вовсе неважно, что большая часть населения в любом случае не может позволить себе слетать в Рим или Милан. Главное — подпитывание мифа.

И вот тут мы приходим к выводу, что да, у определенной части армянского населения глубоко сидит потребительское начало. И на этом играет Пашинян. Ведь что он привел на своем митинге в качестве важного достижения — он напомнил, что на 10-15% была повышена зарплата военнослужащим. При этом очевидно, что он по сути сломал хребет армянской армии, дискредетировал весь тот опыт и заслуги, которые были сформированы в армянских ВС с 90-х. Взамен он предложил какую-то надбавку к зарплате.

Вот, что нам предлагают вместо авторитетной церкви и сильной армии — эгоистичное общество потребления, оторванное от национальной почвы. К слову, распространению такой модели в значительной степени способствуют многочисленные религиозные секты в Армении, которые сыграли самое непосредственное участие в «бархатной революции» и по сей день продолжают поддерживать Пашиняна. По разным оценкам, в Армении сегодня проживает до 350 тысяч сектантов, которые, пропагандируют служение «золотому тельцу», на деле ограничиваясь подачками для необеспеченной части населения. Тем самым подпитывается потребительское начало, на что и делает ставку Пашинян, представляя незначительное повышение пенсий и зарплат чуть ли не в качестве экономического чуда.

— Какой должна быть образцовая власть в Армении?

— Она должна состоять не из нищих проходимцев, выставляющих свою простоту и недалекость за преимущество. Она должна состоять из людей элитаристских, нравственно и интеллектуально богатых.

Армянский лидер должен быть воплощением успеха, а не рубахой-парнем с улицы.

Блиц

— Три главные проблемы Армении и армян.

— Отсутствие окончательно оформленной национальной идеи, несостоятельность политических институтов и ограниченность материальных ресурсов.

— Три главных преимущества армян, которые способны помочь им справиться с вышеперечисленными проблемами.

— Во-первых, это колоссальный интеллектуальный ресурс, во-вторых, сформировавшаяся и устойчивая национальная идентичность, которую мы сохраняем, где бы не жили.

И наконец, способность в силу целого ряда обстоятельств быть одной из ключевых опор распространения русского мира.