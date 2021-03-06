Глава МИД Украины рассказал о позорном случае с киевскими дипломатами

Киев, 6 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о случае контрабанды на польско-украинской границе. Контрафактный товар обнаружили у двух украинских дипломатов.

Кулеба рассказал о позорном инциденте на брифинге 5 марта. Политик заявил, что МИД отреагировал очень быстро, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Ведется расследование, по итогам которого глава внешнеполитического ведомства «готов принимать жесткие решения».

«Везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас», — отметил министр.

Дмитрий Кулеба сказал, что МИД Украины «гудит», горячо обсуждая инцидент. Он добавил, что сейчас решается вопрос, как предотвращать подобные случаи в будущем. По словам политика, рассматриваются даже варианты с пломбированием автомобилей дипломатических миссий.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова Дмитрия Кулебы о сотрудничестве Украины с НАТО.