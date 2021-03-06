Жена Газманова похвасталась бесплатной поездкой на Мальдивы

Москва, 6 марта. Певец Олег Газманов и его супруга Марина собрали чемоданы, чтобы во второй раз за 2021 год отдохнуть на Мальдивских островах. Нынешняя поездка для них бесплатна.

Пара спасалась от морозов на «райских» островах еще в январе. Газманов активно делился кадрами с отдыха. Оказалось, что видео исполнителя вышли настолько удачными, что он получил приглашение еще раз посетить атоллы и рассказать о них.

«Говорят, как встретишь год, так и проведешь… На Новый год поступило приглашение от друзей полететь на Карибы, потом запланированная поездка на Мальдивы. И вот опять вселенское чудо», — похвасталась жена Газманова.

В Instagram Stories она опубликовала несколько кадров из самолета. 11 марта супруга артиста будет отмечать день рождения.

«Навела порядок дома, в документах, книга ушла в печать! Ура! Подготовила все для маминого праздника и сама в путь отмечать свой день рождения. Главный подарок для меня — это путешествие!» — объяснила она.

Начало весны встретили на Мальдивах и телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Хейтеров возмутил роскошный отдых знаменитой семьи.