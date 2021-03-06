Михаил Мишустин почтил память жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемерово, 6 марта. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин возложил цветы в парке Ангелов на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Российский премьер-министр 6 марта прилетел с рабочим визитом в Кемерово. Мишустин почтил память жертв трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», возложив венок в парке Ангелов.

Пожар в Кемерове унес жизни 37 детей и 23 взрослых. На месте трагедии был построен парк Ангелов, название которого выбрали по итогам открытого интернет-голосования. Он был открыт 15 сентября 2019 года.