Путин выразил соболезнования семье писателя и критика Курбатова

Москва, 6 марта. Глава российского государства Владимир Путин обратился с соболезнованиями к родным и близким писателя Валентина Курбатова.

Курбатов многое сделал для изучения творческого наследия выдающихся писателей, отметил Путин. К тому же критик вел активную общественную работу, говорится в телеграмме с соболезнованиями, написанной главой РФ.

«Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре», — отметил Путин, говоря о Курбатове.

Литературный критик Валентин Курбатов скончался на 82-м году жизни. О его смерти сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов. Курбатов известен как член Союза писателей России и член Общественной палаты России с 2010 по 2014 год.