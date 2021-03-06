Подписчики не поверили в рассказ звезды «Дома-2» Марии Кохно о «провалившемся» носе

Москва, 6 марта. Звезда «Дома-2» Мария Кохно пожаловалась на серьезные проблемы с носом. Но далеко не все подписчики поверили ее рассказу.

Кохно сообщила в Instagram, что ночью сильно ударилась носом. По словам девушки, он «провалился», а затем «разделился» на две половины.

«Не выходила на связь весь день, мне было стыдно за то, что я такая страшная», — добавила она.

Звезда уточнила, что врачи пообещали ей быстрое восстановление.

«Сказали, будет ровным и отек спадет», — объяснила она.

Фанаты бывшей участницы «Дома-2» принялись успокаивать девушку и сочувствовать ей. Некоторые при этом заподозрили, что причиной случившегося стал вовсе не удар, а неудачная пластическая операция.

«Очередной цирк Маши и мамы. Вызвать жалость, типа плачет, а слез нет, только Маша у нас умеет плакать без слез»; «Зачем себя только уродуете»; «Не ведитесь, это просто фотошоп»; «Артистка! Как может нос провалиться, а потом восстановится сам?» — написали комментаторы.

Пользователи Сети продолжают пристально следить за состоянием бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Врачи диагностировали аутоиммунный некроз, разрушающий лицевые ткани и хрящи. На фотографиях она прячет изуродованный нос.