Певица Жасмин публично обратилась к объявленному в розыск мужу

Москва, 6 марта. Певица Жасмин поздравила с днем рождения супруга Илана Шора. Бизнесмена обвинили в хищении крупной суммы и объявили в международный розыск.

Жасмин на своей странице в Instagram показала подборку редких кадров со вторым супругом, от которого родила дочь Маргариту и сына Мирона. Снимки были сделаны либо на фотосессиях, либо в домашних условиях или на мероприятиях.

«С днем рождения, мой любимый и единственный! Не перестаю благодарить судьбу за нашу встречу, за то тепло и заботу, которым ты окружаешь меня и детей каждый день», — обратилась исполнительница к мужу.

К поздравлениям присоединились фанаты и коллеги Жасмин: певец Николай Басков, супруга исполнителя Олега Газманова Марина и другие.

Жасмин публично высказалась о разыскиваемом супруге еще в День защитника Отечества. Певица поздравила мужчин, не обмолвившись при этом о муже, на что тут же обратили внимание ее подписчики. Артистка не сдержалась и дерзко отреагировала на вопрос, касающийся ее семейных проблем.

И в первом браке артистке пришлось непросто, но по другой причине. Бизнесмен Вячеслав Семендуев неоднократно поднимал на нее руку.