Ряд российских компаний изменил подход к празднованию 8 Марта из-за пандемии

Москва, 6 марта. Все больше отечественных компаний отказываются от организации традиционных корпоративов в честь Международного женского дня. Об этом сами предприниматели рассказали журналистам.

Спрос на праздничные мероприятия упал в Москве за последний год на 80%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления игроков рынка. Сегодня корпоративы предпочитают проводить онлайн с помощью Zoom, заказывая еду и подарки женщинам на дом.

На фоне пандемии среди бизнесменов стало меньше желающих тратить средства на празднование 8 Марта. Небольшой праздник стоит около 150 тысяч рублей, а крупный корпоратив — от 500 тысяч, причем как офлайн, так и онлайн. Часть компаний полностью отказались от этих расходов из-за коронавирусного кризиса, таких предприятий стало больше на 9%.

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