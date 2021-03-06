Как основали легендарный ФК «Реал Мадрид»

Мадридский футбольный клуб «Реал» имеет миллионы преданных фанатов по всему земному шару, в том числе и в России. У лучшей европейской команды XX столетия богатая история, о которой ФАН расскажет вам в день рождения легендарного клуба.

«Реал Мадрид» был основан 6 марта 1902 года, в 2022-м самый титулованный испанский футбольный клуб отметит свое столетие. За 99 лет «Реалу» удалость завоевать 65 национальных трофеев. Из них — 34 чемпионских титула в Ла Лиге, 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании, также команде единожды покорился Кубок Лиги, который был упразднен в 1986 году. Кроме того, испанский клуб является рекордсмен по количеству выигранных матчей и забитых голов в главном футбольном турнире среди клубов — Лиге чемпионов. «Реал» — единственная команда, которая сумела выиграть ЛЧ пять раз подряд. Естественно, многочисленные победы — это результат тяжелого и упорного труда как спортсменов и тренеров, защищающих честь клуба, так и административного штаба. В 2019 году «Реал» был признан самым дорогим ФК в мире: его совокупная стоимость составляла 4,2 млрд долларов.

Первые шаги на пути к основанию великого «Реала» были предприняты за 15 лет до появления клуба. В 1887 году в столице солнечной Испании была создана Foot-Ball Sky — первая мадридская футбольная команда. Участники клуба не спешили его регистрировать, жители Мадрида просто хотели играть в футбол без любой юридической ответственности. Спустя некоторое время Foot-Ball Sky начал разваливаться, тогда один из участников команды Дон Хулиан Паласиос взял команду под свое шефство. К концу 1901 года Паласиос и его команда начали серьезно работать над созданием уже профессионального клуба и столкнулись с первыми сложностями — газеты не хотели писать о странном виде спорта с чудаковатым английским названием. Паласиос не унывал, и уже к 1902 году у команды появилось первое собственное футбольное поле, правда, окружала его свалка с мусором. Основатели клуба нашли выход — поле оградили канавой, чтобы повозки больше не смогли завозить отходы на территорию. «Реал» того времени, конечно, мало чем походил на современный именитый клуб. Футбол в начале XX века был еще не развит, турниры как таковые не проходили, а денег у команды не было. Кроме того, игроки команды были одновременно и ее владельцами, и администраторами, и рабочими. Например, один из футболистов после игр зачастую ремонтировал износившиеся бутсы своих товарищей и самостоятельно устанавливал ворота на поле, при этом по профессии он был кондитером. Практически ежедневно с раннего утра мужчина трудился на мадридском хлебобулочном заводе.

Раздевалок тогда не было, а в спортивную форму спортсмены переодевались в баре, которым владел один из основателей «Реала». В то время испанцы относились к футболу как к новому виду спорту: они и отдыхали, и хорошо проводили время вне работы. В один из весенних дней, 6 марта 1902 года, в этом самом баре прошло общее собрание владельцев и игроков, которые пришли к групповому решению официально основать первый в Мадриде футбольный клуб. Первым президентом «Реала» справедливо значился главный идейный вдохновитель — Хулиан Паласиос. Спустя менее ста лет футбол для Испании, в том числе и для Мадрида благодаря Паласиосу и его единомышленникам, стал чуть ли не смыслом жизни и второй религией.

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