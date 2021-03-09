Двойной праздник: Бородина и Ивлеева отпраздновали дни рождения 8 Марта

Международный женский день — для кого-то двойной праздник. Например — для людей, которым довелось родиться 8 марта.

Две светские львицы — Ксения Бородина и Настя Ивлеева — накануне отпраздновали не только 8 Марта, но и свои дни рождения. Экс-ведущей «Дома-2» исполнилось 38 лет, а бывшая участница «Орла и решки» отпраздновала юбилей — 30. ФАН выяснил, как две успешные девушки российского шоу-бизнеса провели эти праздники.

Настюшка-опасность — именно такой псевдоним выбрала для себя Настя Ивлеева — сделала праздник не только для себя, но и для поклонников. В разных городах России Ивлеева организовала салюты, а в нескольких кинотеатрах на сеансах фильма «Девчата» она оплатила билеты и угостила зрителей попкорном с газировкой.

С юбилеем блогера поздравили многие российские знаменитости, в их число вошли Ксения Собчак, Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Максим Галкин и другие. Ивлеева же в честь 8 Марта обратилась к прекрасной половине своих подписчиков в Instagram, написав вдохновляющий пост:

«Мы тратим львиное количество времени не на жизнь, а на борьбу с комплексами, которые навязывает нам общество. Очень важно поверить в себя. Помните, что люди не видят «ваши недостатки» так, как видите их вы!»

Ксения Бородина свое 38-летие отпраздновала в Сочи, на горнолыжном курорте Роза Хутор. Телеведущая по традиции собрала самых близких друзей и уехала из столицы.

«Ощущаю себя спелым виноградом, и цифра 38 — красивая, потому что там мои любимые числа. Я родилась 8.03.83 и мне 38 — магия чисел», — поделилась звезда в своем Instagram.

Большой компанией они сняли коттедж, в котором утром 8 марта первыми телеведущую поздравили друзья и семья. Вечером компания девушек во главе с именинницей отправилась в один из ресторанов на курорте Роза Хутор. Для празднования двойного торжества Бородина выбрала белое мини-платье. Любопытно, что мужа экс-ведущая «Дома-2» на вечеринку не пригласила.