Сеул анонсировал показ перспективного истребителя KF-X

Сеул, 6 марта. Конструкторы из Южной Кореи завершают сборку истребителя пятого поколения KF-X. Появление летного образца запланировано на апрель 2021 года, говорится в сообщении компании KAI.

В Korea Aerospace Industries (KAI) заявили, что создание истребителя проходит согласно намеченному плану. Выкатка ожидается весной 2021 года, а первый полет ориентировочно назначен на 2022 год без указания точных сроков. Кроме первого образца, параллельно собираются еще несколько машин для различных испытаний.

Сейчас на планер установлены два двигателя General Electric Aviation F414. Оставшиеся сборочные работы касаются нового отсека. Одновременно разработаны сразу две версии истребителя — в одноместном и двухместном исполнении. Внешне южнокорейская машина похожа на американские F-22 Raptor. Завершение разработки ожидается в 2026 году.

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