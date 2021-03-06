Актриса Уитни Каммингс набила тату в честь Дженнифер Энистон в оригинальном месте

Лос-Анджелес, 6 марта. Американская актриса и автор юмористических программ Уитни Каммингс назвала свой поступок глупостью, однако все равно не жалеет о сделанной татуировке.

Комик Уитни Каммингс на протяжении долгих лет хорошо общается со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Она даже была в числе приглашенных гостей на свадьбе Энистон с Джастином Теру, которая состоялась в 2015 году.

Помимо телепроектов Каммингс ведет свой подкаст под названием Good For You. В одном из последних выпусков она в прямом эфире набила себе татуировку, которую посвятила актрисе. Причем место комедиантша выбрала довольно оригинальное — на ступне правой ноги.

«Нет ничего, чего бы я не сделала ради того, чтобы посмеяться. Прямо сейчас я делаю татуировку, посвящая ее Дженнифер Энистон. Это так глупо, но мне так нравится. Джен обязательно это увидит», — заявила 38-летня Уитни Каммингс в подкасте.

Теперь на ноге комика красуется фраза: «Я люблю Дженнифер». Глагол, правда, для удобства она решила заменить смайликом в виде сердца. Результат опубликовала в соцсети приглашенный гость ее шоу популярный блогер Ханна Стокинг. Пока неизвестно, как отреагировала Дженифер Энистон на тату, однако актриса славится хорошим чувством юмора.

Как рассказали эксперты в этой области, тату на ступне быстро стирается, многие специально выбирают это место, когда не уверены в результате. Недавно итальянские ученые создали временную татуировку, информирующую владельца о состоянии его здоровья.