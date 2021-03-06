США развернут сеть высокоточных ракет в АТР для сдерживания Китая

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о плана США разместить ракеты в АТР, военных учениях КНР и Тайваня в Южно-Китайском море, ядерной программе КНДР, реформе избирательной системы в Гонконге, ухудшении ситуации в Мьянме и борьбе против терроризма в Индонезии и на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Индо-Тихоокеанское командование США просит удвоить бюджет на 2022 финансовый год для эффективного сдерживания Китая в регионе. Военные запросили 4,7 миллиарда долларов, вместо текущих 2,2 миллиардов. В целом, за ближайшие шесть лет американцы планируют потратить 27,4 миллиарда долларов, что на 36% больше ранее запланированных расходов на этот период. Увеличение финансирования для Индо-Тихоокеанского театра военных действий объясняют растущей озабоченностью по поводу активности КНР вокруг Тайваня, a также в Восточно- и Южно-Китайском морях.

В своем выступлении в вашингтонском аналитическом центре American Enterprise Institute командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что в течение следующих шести лет Китай может попытаться изменить статус-кво в регионе.

В связи с этим, часть бюджета американские военные планируют потратить на создание сети высокоточных ракет вдоль так называемой «первой цепи островов», которая включает, прежде всего, Тайвань, японскую Окинаву и Филиппины.

Вашингтон также планирует в корне пересмотреть сам подход размещения войск, перейдя к стратегии рассредоточения при активном сотрудничестве с союзниками и партнерами, а также наращивании ракетного потенциала. США будут развертывать свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе повсюду, а не концентрировать его на нескольких базах, как сейчас. Крупные силы, сгруппированные в одном месте, уязвимы для превентивного ракетного удара в случае открытого конфликта с Китаем.

The so-called so-called “first island chain” refers to Okinawa, Taiwan and the Philippines, while the so-called so-called “second island chain” covers the area from Japan to Guam and Indonesia. pic.twitter.com/osxOVuUNcy — Nodutdol | 노둣돌 (@nodutdol) March 5, 2021

Лидеры Японии, США, Австралии и Индии планируют в середине марта провести первую виртуальную встречу в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), на которой обсудят способы противодействия растущему влиянию Китая, а также справедливое распределение вакцин против COVID-19 и меры по борьбе с изменением климата.

В добавок к «азиатскому НАТО» министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио хочет создать эффективную сеть единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе для построения свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона. Ядром такой структуры он считает американо-японский альянс, а страны АСЕАН, Европы и Ближнего Востока и Африки могут к ним присоединиться.

Japan wants to build an effective network of like-minded nations in the Indo-Pacific region to build a free and open international order based on the rule of law, Foreign Minister Toshimitsu Motegi said Wednesday. https://t.co/cW7dxqlrle — Japan Program VUB (@JapanProgramVUB) March 4, 2021

Тем временем Германия, вслед за Великобританией и Францией, отправит в Азию свой фрегат, который станет первым немецким военным кораблем, пересекшим проблемное Южно-Китайское море (ЮКМ) с 2002 года. Развертывание является важным шагом на пути реализации Берлином своих Индо-Тихоокеанских руководящих принципов, утвержденных в прошлом году.

Германия хочет усилить присутствие в АТР и расширить сотрудничество с АСЕАН, Японией, Южной Кореей и Индией. Но растущее вовлечение европейцев в азиатские дела сильно нервирует Китай, который уже призвал Берлин не посягать на его суверенитет в ЮКМ.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что все страны пользуются свободой судоходства и пролета над Южно-Китайским морем, но «это не должно использоваться как предлог для угрозы суверенитету и безопасности».

Чтобы снизить конфронтацию и успокоить Пекин, немцы заявили, что их фрегат не будет проходить ближе 12 морских миль от спорных островов в Южно-Китайском море, на которые претендует КНР.

The German Ministry of Defense on Twitter early Friday announced its plan to send a frigate through the South China Sea for the first time since 2002. https://t.co/1cvZmDcBZl — Stars and Stripes (@starsandstripes) March 6, 2021

Южно-Китайское море

С 1 по 31 марта Китай проводит военные учения в северной части Южно-Китайского моря. Маневры сосредоточены в Тонкинском заливе в зоне радиусом 5 км у берегов провинции Гуандун к западу от полуострова Лэйчжоу.

Учения НОАК стали ответом на регулярные операции ВМС США и стран Европы в Южно-Китайском море. Так, в начале прошлого месяца сразу две авианосные ударные группы, во главе с авианосцем USS Nimitz и USS Theodore Roosevelt, участвовали в подобных мероприятиях. А французская атомная подводная лодка SNA Emeraude провела патрулирование в ЮКМ.

3 марта китайское телевидение показало кадры, на которых военные НОАК проводят высадку на Парасельских островах в Южно-Китайском море, на которые также претендуют Вьетнам и Тайвань. В сообщении не указывалась точная дата учений, а лишь отмечалось, что они проводились «в последние дни».

Как оказалось, по меньшей мере некоторые из показанных кадров относятся к морским учениям, которые проводились в ноябре прошлого года. Есть основания полагать, что реальной высадки на Парасельских островах в этот раз не было, а китайские СМИ обнародовали старые снимки, как реакцию на недавние учения Тайваня на островах Пратас (Дунша).

PLA did not hold actual exercises in the South China Sea recently as they claimed; they only released old footage as a reaction to Taiwan's recent exercises on Pratas Islands, according to ⁦@duandang⁩’s analysis. https://t.co/dMlY0YcWci — Byron Wan (@Byron_Wan) March 5, 2021

1 марта Тайвань провел военно-морские учения с боевыми стрельбами у островов Пратас в северной части ЮКМ. Такие же мероприятия запланированы на следующую неделю и в конце месяца на крупнейшем из островов Спратли — Иту-Аба (Тайпин).

Всего тайваньские военные в текущем месяце запланировали не менее пяти раундов боевых стрельб в водах на севере Южно-Китайского моря. Учения проходят на фоне почти ежедневных заходов самолетов НОАК в воздушное пространство в юго-западной части Тайваньской опознавательной зоны ПВО.

В марте Тайвань также проведет шесть испытательных пусков ракет у восточного и южного побережья. Предположительно испытывать будут в том числе крылатые ракеты Hsiung Feng-IIE (Brave Wind-IIE) с дальностью полета 600 км, которые могут достичь материкового Китая.

"The Coast Guard Administration (CGA) was scheduled to hold a round of live-fire exercises on the Taiwan-held Pratas (Dongsha) Islands in the South China Sea on Monday amid rising tensions in the region." https://t.co/dE4CjRzOYI — South China Sea News (@SCS_news) March 3, 2021

Гонконг

Всекитайский совет народных представителей (ВСНП) рассматривает проект реформы избирательной системы Гонконга, которые предоставят Пекину больший контроль над полуавтономным городом. При этом выборы в законодательный орган Гонконга, вероятно, будут отложены еще на год — до сентября 2022 года.

Предполагает, что коллегия выборщиков будет выбирать теперь не только главу Гонконга, но и часть местного парламента. Сама коллегия будет увеличена с 1200 до 1500 человек, а Законодательное собрание города — с 70 до 90 мест.

В настоящее время половина из 70 мест в Заксобрании избирается прямым голосованием, но эта пропорция сократится с увеличением числа дополнительных мест.

Продвигаемая Пекином реформа должна привести избирательную систему города в соответствие новой политике, при которой только «патриоты» могут руководить всеми государственными учреждениями в бывшей британской колонии.

Hong Kong polls to be postponed for second year as part of Beijing’s planned overhaul of elections, with expansion in store for legislature, Election Committeehttps://t.co/OESJ2UpJz8 — Thomas Connors welcome to the animal farm you know (@ThomasConnors) March 5, 2021

Индонезия

1 марта в горном районе Посо провинции Центральный Сулавеси произошла перестрелка между силами безопасности и четырьмя членами радикальной исламистской группировки «Моджахеды Восточной Индонезии» (MIT), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В результате погиб один военный и двое боевиков — 25-летний Хайрул (он же Ирул или Аслам) и 27-летний Алвин (псевдоним Мусаб). Известно, что Хайрул был сыном Сантосо, бывшего лидера группировки и самого разыскиваемого боевика Индонезии, который был убит в 2016 году.

Ранее совместные силы полиции и военных получили сведения о том, что боевики, во главе с командиром группы Али Калорой, нападали на мирных жителей, которые отказывались им помогать.

Indonesian Police: Soldier, 2 MIT Suspects Die in Poso Gunfight — BenarNews https://t.co/rfXQLA7sk2 — SearchWarrant (@SearchWarrant1) March 4, 2021

Китай

В Китае открылись сессии Всекитайского совета народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (ВК НПКСК). На главном политическом событии года, также известном, как «Две сессии» (Лянхуэй), будет заслушан отчет правительства о проделанной работе, а также обозначены цели и задачи на следующий год и грядущую 14-ю пятилетку.

Китай поставил цель по росту ВВП на 2021 год на уровне «выше 6%». Считается, что власти не будут проводить слишком активное стимулирование экономики, но в то же время и не станут резко отменять меры поддержки. Также в ближайшие годы планируется повысить пенсионный возраст, снизить дефицит бюджета, увеличить уровень урбанизации и создать больше новых рабочих мест в городах.

An explainer on how the Chinese Communist Party operates https://t.co/W8j0PQHIpf pic.twitter.com/tRsGfKpot6 — Inkstone (@InkstoneNews) March 3, 2021

КНДР

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил, что КНДР продолжает строительство экспериментального легководного реактора на своем основном ядерном комплексе в Йонбене, включая испытания инфраструктуры для охлаждающей воды.

«Кроме того, в последнее время появились признаки эксплуатации паровой установки, обслуживающей радиохимическую лабораторию», — говорится в заявлении Гросси.

С сентября 2020 года МАГАТЭ наблюдает, что отдельные ядерные объекты в КНДР продолжают работать. Хотя нет никаких признаков производства обогащенного урана в Йонбене, отмечена активность на другом объекте — в Кансоне, недалеко от Пхеньяна.

«Продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — отметил глава МАГАТЭ.

Пхеньян выслал инспекторов МАГАТЭ в 2009 году, и с тех пор агентство контролирует ядерную программу страны с помощью информации из открытых источников и спутниковых изображений. Последнее и самое крупное ядерное испытание было в 2017 году, когда Северная Корея заявила, что успешно взорвала водородную бомбу.

Мьянма

В Мьянме противостояние между сторонниками Движения гражданского неповиновения и военным правительством набирают обороты, а общая обстановка накаляется. По данным ООН, 3 марта в ходе столкновений между протестующими и силовиками были убиты 38 человек — рекордное количество с момента момента захвата власти военными 1 февраля. Общее число погибших за месяц с небольшим превысило 50 человек.

2 марта состоялась первая онлайн-встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по Мьянме. Но но достичь существенных результатов участникам не удалось. Члены АСЕАН так и не смогли выработать единой позиции в отношении мьянманского кризиса. Асеановцы лишь выразили озабоченность ситуацией в стране и призвали «все стороны воздерживаться от разжигания дальнейшего насилия».

Днем ранее бывшие эксперты при ООН Янхэ Ли, Марзуки Дарусман и Крис Сидоти организовали Специальный консультативный совет по Мьянме (SAC-M). Группа намерена обеспечить «международную платформу для организаций гражданского общества, правозащитников и активистов в Мьянме, а также других специалистов».

В самой стране на базе самопровозглашенного Комитета, представляющего Пьитаунзу Хлюто (парламент) может быть сформировано теневое правительство, для чего его представителям необходимо заручиться поддержкой этнических организаций, многие из которых давно обладают своими вооруженными силами. Такое развитие событий угрожает вывести конфликт в стране на новый уровень.

38 people were killed in Myanmar as the military quelled protests in several towns and cities on Wednesday, the most violent day since demonstrations against last month's military coup first broke out. pic.twitter.com/qSvk6uvjt9 — ANews (@anews) March 4, 2021

Тайвань

Литва намерена в этом году открыть торговое представительство в Тайбэе для «налаживания экономико-дипломатические связи с Китайской Республикой (Тайванем)». Это вызвало резкую критику со стороны Пекина, который считает остров своей мятежной провинцией.

Китай заявил, что решительно выступает против практики создания странами официальных учреждений на Тайване, и призвал Литву придерживаться принципа «одного Китая».

В августе прошлого года Пекин также критиковал Прагу, когда на Тайвань отправилась чешская делегация из 90 человек во главе с председателем Сената Милошем Выстрчилом. Шестидневный официальный визит представителей Чехии состоялся через две недели после того, как Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Действия некоторых европейских стран в отношении Тайваня следуют в логике американцев, которые за последние полгода значительно увеличили контакты с Тайбэем. Новая администрация Байдена, похоже, намерена продолжить курс своего предшественника, несмотря на возражения КНР.

Lithuania to open trade office in Taiwan, upsetting China #jakpost https://t.co/ojxgI10UOl — The Jakarta Post (@jakpost) March 5, 2021

Филиппины

28 февраля в южной провинции Магинданао силами безопасности были убиты четыре и ранены двое боевиков террористической группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF), аффилированной с «Исламским государством».

На месте перестрелки обнаружены 10 самодельных взрывных устройств, оставленных террористами. Предположительно, этаже группа в январе организовала два взрыва на дорогах в южных провинциях Северный Котабато и Магинданао, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и еще несколько — получили ранения.

Спустя четыре дня во внутренних районах провинции Южный Ланао пять солдат правительственных войск были ранены в ходе интенсивной перестрелки с боевиками радикальной исламистской группировки «Мауте» (Maute), также известной как «Исламское государство Ланао».

Военнослужащие также обнаружили готовую самодельную бомбу, материалы для изготовления СВУ, различные боеприпасы и продовольственные пайки. Среди вещей оказались детские предметы, что указывает на то, что с боевиками находится мать с младенцем.

1 Организация запрещена на территории РФ.