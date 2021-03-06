Пожилой пешеход погиб в Ленобласти под колесами «японки»

Санкт-Петербург, 6 марта. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла на территории Всеволожского района.

По предварительным данным, 38-летний мужчина управлял японским автомобилем Honda Civic. Автомобилист сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части не по «зебре». Пострадавший скончался до приезда врачей. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства наезда на человека.

В Новосибирске под колеса внедорожника Mercedes попала 75-летняя пенсионерка. Инцидент произошел на дороге возле дома на улице Немировича-Данченко. Медики установили, что от тяжелых травм женщина погибла сразу, сообщал ФАН.