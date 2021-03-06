Андрей Рублев сыграет в финале турнира ATP в Роттердаме

Роттердам, 6 марта. Российский теннисист Андрей Рублев победил шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира ATP.

Финалистов турнира ATP в Роттердаме с призовым фондом более 980 000 долларов стал 6 марта 23-летний россиянин Андрей Рублев. Теннисист, посеянный под четвертым номером, в двух сетах победил Стефаноса Циципаса, который ранее обыграл Карена Хачанова. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу россиянина. Стоит отметить, что Рублев одержал 19-ю победу подряд на соревнованиях категории ATP 500.

Ранее ФАН писал, что Даниил Медведев сенсационно проиграл Душану Лайовичу на турнире в Роттердаме. Матч закончился со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в пользу серба.