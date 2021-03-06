Саксонский депутат высказался в поддержку «Северного потока — 2»

Дрезден, 6 марта. Парламент Саксонии поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил представитель партии ХДС, депутат Матиас Ресслер.

Дрезден заинтересован в тесном сотрудничестве РФ и Германии по экономическим и энергетическим вопросам, отметил Ресслер. По мнению парламентария, такой диалог важен для обеих стран.

Российско-немецкий проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газовой магистрали от РФ до Германии через Балтийское море. Строительство трубопровода вызвало негативную реакцию США, которые пытаются продвигать в Евросоюзе свое топливо.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о сроках завершения работы по укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании.