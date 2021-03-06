Мужчина в Петрозаводске попытался забрать чужого ребенка из школы

Петрозаводск, 6 марта. Полиция проверит информацию о мужчине, который приставал к школьницам. В городе зафиксировано несколько инцидентов с неизвестным злоумышленником.

Инцидент произошел около одного из учебных заведений города. Мужчина подошел к девочке и сказал, что мама попросила забрать ее из школы. Неизвестный объяснил отсутствие женщины срочными делами.

Школьница не поверила мужчине и решила перезвонить матери. В итоге злоумышленник стремительно скрылся из вида. Полиция расследует происшествие и пытается найти подозреваемого.

В соцсетях случай вызвал бурную реакцию. Жители Петрозаводска поделились похожими историями в Сети и описали подобные случаи, которые произошли в соседних школах.

Скопинский маньяк Виктор Мохов не раскаялся в совершенных преступлениях, следует из характеристики администрации исправительной колонии Саратовской области, сообщал ранее ФАН. Он вышел из тюрьмы и тайно был переправлен в Рязанскую область.