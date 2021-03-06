Как обанкротившиеся бизнесмены Омана наживаются на потерявших работу мигрантах

Пандемия коронавируса в Омане стала причиной масштабного экономического кризиса. Однако местные предприниматели нашли способ оставаться на плаву за счет своих работников. Правда, практикуемые ими методы оказались не вполне законны. Они использовали критическую ситуацию для прямой эксплуатации трудовых мигрантов.

В новых схемах нелегального заработка предпринимателей Омана и попытках Маската бороться с этим явлением разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Борьба с эксплуатацией

В минувшую пятницу, 5 марта, власти Омана объявили об ужесточении наказания для предпринимателей, пользующихся зависимым положением трудовых мигрантов.

Oman implements stricter penalties for human trafficking https://t.co/9frFYzVF8U — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 6, 2021

Дело в том, что пострадавшие во время пандемии коронавируса оманские бизнесмены нашли новую схему наживы заработка на своих сотрудниках.

«Обанкротившиеся оманские предприниматели, пострадавшие от пандемии, позволяют своим иностранным сотрудникам искать всевозможные рабочие места по всей стране», — рассказал Ибрагим аль-Вахайби, бывший чиновник Министерства труда Омана.

В данной ситуации мигранты регистрируются в оманском Минтруда как сотрудники этих компаний, тем самым обосновывая свое присутствие на территории государства, однако фактически они зарабатывают в других местах.

На первый взгляд такое положение дел кажется даже выигрышным для трудовых мигрантов — несмотря на кризис, они имеют возможность зарабатывать — но на деле складывается не такая оптимистичная ситуация.

Власти Омана расценивают использование нелегального труда как эксплуатацию, поскольку в таком случае людям существенно недоплачивают на их фактическом месте работы, а официальный «работодатель» ежемесячно берет с них плату за сохранение правового статуса в стране. Из-за этого экспатрианты оказываются в безвыходном положении, поскольку ради удерживания за собой права на труд они вынуждены не только довольствоваться «черной» зарплатой, но и платить «налог».

Предполагаемое наказание

В соответствии с последними распоряжениями правительства Омана, компании, замеченные в эксплуатации экспатриантов, должны будут заплатить государству штраф до 150 000 риалов (около 475 тысяч долларов), а их руководители могут быть заключены в тюрьму на срок до 15 лет. Примечательно, что ранее максимальным наказанием за такие проступки был штраф в 7 000 риалов и возможный арест на три года.

Безусловно, кризис затронул не только самих предпринимателей, но и страну. Так что Маскат крайне заинтересован в пресечении методов теневой экономики, лишающих государство внушительной части налоговых отчислений.

Проблему дефицита бюджета необходимо решать, а если бизнесмены не хотят помогать развитию национальной экономики честным путем, им придется пополнять казну за счет штрафных выплат.

Спор эксплуатируемых с эксплуататорами

Простые работники озабочены положением, в котором они оказались.

Рамеш Айяппа, индийский автоэлектрик, который работает в Омане уже на протяжении шести лет, рассказал, что был освобожден от выполнения своих обязанностей пять месяцев назад. Предприятие, на котором он работал, закрылось в сентябре минувшего года.

«Это было очень тяжело для меня. Я попросил своего работодателя оставить меня в Омане. Он взамен попросил меня выплачивать ему ежемесячный платеж в размере 50 риалов (125 долларов) в месяц. Я думал, что это не так уж много, пока не понял, что работать самостоятельно нелегко. Люди пользуются моим положением, недоплачивая мне. Это почти как рабский труд», — пожаловался индийский электрик.

Он рассказал, что местные граждане, нанимающие его, платят в три раза меньше, чем получают официально трудоустроенные специалисты.

Другой трудовой мигрант, садовник Хусейн Вахайби, отметил, что нечестные бизнесмены бросили своих работников на произвол судьбы в период пандемии и при этом решили на них нажиться.

«Эти люди должны отправлять своих бывших сотрудников домой, когда они закрывают свой бизнес, а не собирать деньги вместо этого. Это и безнравственно, и незаконно», — заявил Вахайби.

Впрочем, нельзя сказать, что предприимчивые оманцы разделяют такое мнение. Напротив, они недоумевают из-за того, что руководство Омана называет их деятельность незаконной.

«Правительство называет это торговлей людьми, и я не понимаю, почему. Мы просим у них денег, потому что они хотят остаться в стране. Мы их не принуждаем. Да, им мало платят, но это уже не наша проблема», — сообщил журналистам пожелавший остаться анонимным бизнесмен, закрывший свою автомастерскую из-за пандемии.

А судьи кто

Впрочем, нельзя сказать, что вина за усиление рынка нелегального труда лежит исключительно на обанкротившихся предпринимателях.

Начать стоит с того, что государство не разработало механизма помощи малому и среднему бизнесу в период кризиса. Неожиданная пандемия застала врасплох многие страны, так что данный вопрос требовал времени и ресурсов.

Кроме того, многие оставшиеся без работы граждане других государств попросту застряли в стране в период обострения пандемии COVID-19, когда были закрыты границы. Они не имели возможности покинуть Оман и оказались в сложной гуманитарной ситуации без поддержки со стороны властей и возможности официально зарабатывать на жизнь.

This includes more than 81 stranded Sri Lankan migrant workers who had overstayed in the Sultanate of #Oman after the expiry of their visas#migrantworkers #coronavirus#Covid_19 #COVID19https://t.co/oCszgSkgkb — Daily News (@DailyNews_lk) March 1, 2021

Другая проблема — непосредственно политика Министерства труда Омана. В попытках справиться с безработицей в стране чиновники повысили плату за выдачу и продление разрешений на работу для мигрантов в зависимости от места их трудоустройства. Тем самым они надеялись добиться «оманизации» национального рынка труда.

Поскольку стоимость рабочих лицензий нередко лежит на самих работодателях, наем граждан других государств на посты высшего и среднего звена стал довольно затратным.

Кроме того, должности, в служебные обязанности на которых входит работа с финансами, бухгалтерией, аудитом, торговлей автомобилями, торговлей автозапчастями и страхованием брокерской деятельности, с 2021 года смогут занимать только граждане Омана.

Такая политика сама по себе создала условия, в которых квалифицированные рабочие сами будут готовы пойти на поводу у предприимчивых бизнесменов, готовых фиктивно оформить их в своих фирмах ради нелегальной работы без официального трудоустройства в обход существующего законодательства.

In a bid to boost Omanisation, #Oman’s Labour Ministry has raised the fees for issuing and renewing work permits for migrants in mid to high-level positions, & issued two ministerial orders barring migrants from several professions.https://t.co/dvillbQhmK — Migrant Rights (@MigrantRights) January 28, 2021

Из-за этого активная кампания против эксплуатации иностранных граждан в Омане становится похожа на попытку победить проблему, которую Маскат сам и создал.