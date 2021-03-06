Житель Каменногорска насмерть забил «гулявшую» сожительницу

Санкт-Петербург, 6 марта. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жительницы Выборгского района Ленобласти. По версии следствия, к ее смерти причастен 28-летний сожитель из Каменногорска.

По словам задержанного подозреваемого, его 52-летняя возлюбленная где-то развлекалась в течение недели. При этом, она не ночевала дома. Во время встречи пара серьезно поссорилась на почве ревности со стороны сожителя. Мужчина набросился на жертву и стал избивать ее руками и ногами по всему телу. Женщина погибла на месте расправы.

В отношении ревнивого фигуранта возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Ревность стала причиной кровавого преступления в Саратовской области. Мужчина нанес жене 20 ударов ножом, жертве удалось выжить, сообщал ФАН.