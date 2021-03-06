ВВС Эквадора задержали «кокаиновый» самолет из Мексики

Кито, 6 марта. Власти Эквадора изъяли 400 кг кокаина с борта частного самолета Cessna в городе Манглар-Альто, который находится в прибрежной провинции Санта-Елена, сообщает Noticieros Televisa.

La aeronave mexicana fue localizada en una pista de aterrizaje privada en la costa de Ecuador. https://t.co/GSc1MPcnuq — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) March 3, 2021

«На территории аэродрома находился самолет из Мексики, который готовился к погрузке наркотиков и дальнейшему вылету из Эквадора», — заявил прокурор Хуан Пабло Аревало.

ВВС Эквадора отследили борт, когда тот летел на малой высоте, и позднее приземлился на аэродром в Санта-Елене. Самолет следовал из Мексики.

Операция по задержанию «кокаинового» самолета получила название Great Impact 10. Контрабандисты упаковали 400 кг запрещенных веществ в шесть пакетов. Cтоимость конфискованного кокаина оценивается в 17 млн долларов.

En Manglaralto Provincia de SantaElena, se encontró una pista no registrada, ubicando una avioneta con 6 bultos en cuyo interior había 400 kilos de cocaína

Excelente trabajo de la @PoliciaEcuador pic.twitter.com/VhMXZFjtOc — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) March 3, 2021

Генеральная прокуратура провинции сообщила, что начала расследование по факту задержания мексиканского самолета.

#ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc inició una investigación tras el hallazgo de una avioneta de matrícula extranjera, que pretendía salir con cargamento de droga, este martes desde #Manglaralto. La acción fue impedida por @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/IP2uVB2vl5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2021

Это третий самолет с наркотиками, обнаруженный властями Эквадора в 2021 году. Два других борта засекли на Галапагосских островах и в провинции Эсмеральдас, которая граничит с Колумбией.

Эквадор расположен между Колумбией и Перу — крупнейшими производителями кокаина в мире. По информации AFP, в прошлом году в Эквадоре обнаружили шесть самолетов, которые используются для незаконного оборота наркотиков. В стране за 2020 год найдено 128 тонн запрещенных веществ, что является крупнейшим изъятым объемом за последнее десятилетие.