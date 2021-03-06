В Европарламенте выступили за использование «Северного потока — 2» против России

Брюссель, 6 марта. Евросоюз должен использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву, заявил председатель фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.

По его словам, данный проект реализуется «не в европейских интересах», поэтому должен стать для Брюсселя «рычагом во внешней политике».

Вебер убежден, что «Северный поток — 2» призван стабилизировать экономику России, действующую «в огромной степени против ЕС и его государств — членов», пишет Spiegel.

«Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — подчеркнул он, предложив увязать эксплуатацию газопровода с «дальнейшим поведением» Москвы.

Депутат призвал ЕС действовать во внешней политике более уверенно, отметив, что Европе необходимо «отказаться от наивности» в отношениях с РФ и другими геополитическими игроками.

Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, который выгоден Старому Свету. В пользу его реализации в ЕС выступает Германия. В конце февраля министр ФРГ по вопросам окружающей среды Свенья Шульце объясняла, почему газопровод необходимо достроить.