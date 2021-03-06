Карабинеры жестко подавили протесты против правительства Чили

Сантьяго, 6 марта. Корпус карабинеров подавил новые антиправительственные протесты, которые прошли в столице Чили Сантьяго. О разгоне демонстраций сообщило агентство TeleSur.

5 марта на площади Бакедано в Сантьяго прошли новые митинги против правительства президента Себастьяна Пиньеры. Ближе к вечеру корпус карабинеров подавил волнения, применив слезоточивый газ и водометы.

Carros lanzaaguas intentan dispersar -a los cientos de manifestantes- que se encuentra en Plaza de la Dignidad. (19:00) pic.twitter.com/CNvnyqZLkS — PIENSAPRENSA 240,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 5, 2021

По информации издания Piensa Prensa, карабинеры жестко действовали при задержаниях демонстрантов, в том числе используя силу против волонтеров, обеспечивающих медицинскую помощь.

Gás de pimenta direto no olho dói mesmo. Ataque covarde de um carabinero chileno a um fotógrafo que estava cobrindo os protestos dessa sexta em Santiago. Veja com o som para entender a dor pic.twitter.com/mAEYAWx724 — Observatório Internacional (@observint) March 5, 2021

Волнения охватили весь центр города. По подсчетам издания La Tercera, в протестах участвовали около 600 человек. Во время акций были задержаны 63 человека, семь карабинеров получили ранения, и был подожжен памятник на центральной площади.

Участники беспорядков требовали освобождения задержанных во время протестов в 2019 году и прекращения применения насилия и нарушения прав человека на государственном уровне.

Infinitas gracias a los seguidores, medios independientes y a @ChilePeriodista que nos llamaron y dieron apoyo tras la agresión a nuestros 3 reporteros de parte @Carabdechile



Menos a la Prensa Empresarial, la q omite y silencia las violaciones a DDHH y priorizan una estatura pic.twitter.com/o85Bs0fAy5 — PIENSAPRENSA 240,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 6, 2021

Смерть уличного жонглера, который был убит карабинером в конце февраля 2021 года на юге Чили, вновь обратила внимание на проблему полицейского насилия в стране. Это и еще несколько убийств, совершенных правоохранителями, усилили социальную напряженность в Чили и привели к волне протестов. (https://riafan.ru/1382697-ubiistvo-zhonglera-stalo-prichinoi-buntov-i-podzhogov-v-chili)

Ситуация усугубилась после того, как суд вынес решение об освобождении из-под домашнего ареста карабинера, выстрелившего в жонглера. Апелляционный суд города Вальдивия заявил, что обвиняемый действовал в целях самообороны. В ответ коммунисты Чили потребовали расформировать корпус карабинеров. https://riafan.ru/1390658-kommunisty-chili-trebuyut-rasformirovat-korpus-karabinerov

8 марта движения за права женщин и ЛГБТ намерены организовать в стране всеобщую забастовку. Основной целью мероприятия будет борьба против неравенства и патриархального угнетения и насилия в Чили, а также осуждение политики правительства Пиньеры.