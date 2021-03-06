Макс Барских растрогал фанатов поздравлением матери с днем рождения

Москва, 6 марта. Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) опубликовал снимок с матерью Лилией и поздравил ее с днем рождения. Умилившиеся фанаты присоединились к пожеланиям.

Барских показал редкую фотографию с матерью на своей странице в Instagram. Кадр сделали в ресторане, где и праздновалось событие.

«Сегодня день рождения у мамулечки. Люблю тебя», — написал исполнитель.

Фанаты певца, пораженные красотой его матери, оставили в комментариях множество комплиментов и пожеланий. Бортник поблагодарили за талантливого сына. Многие подписчики признались, что такая семейная фотография невероятно их растрогала.

«Крепкого здоровья и большого счастья!» — присоединилась к поздравлениям певица Анита Цой.

День рождения 6 марта празднует заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Звезду поздравили многие коллеги. Например, певец композитор Сергей Пенкин.

А накануне в Сети появились снимки с празднования дня рождения артиста Бориса Моисеева. 67-летний именинник веселил гостей и принимал поздравления. Несколько лет назад он перенес инсульт.