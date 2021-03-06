Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава новым фото подогрела слухи о пластике

Москва, 6 марта. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава произвела фурор новым портретным снимком. Фанаты укрепились в своих подозрениях, что актриса обращалась к пластическим хирургам.
Кадр с фотосессии Варнава разместила на странице в Instagram. Визажисты сделали звезде нюдовый макияж, выделив большие голубые глаза, а стилисты уложили волосы волнами.
«Сохраняйте спокойствие», — написала она.
Портрет актрисы получил множество восторженных комментариев и более 60 тысяч лайков. Однако нашлись пользователи Сети, которые решили подлить дегтя в бочку меда. По всей видимости, новым фото Варнаве удалось подогреть сплетни о пластике. Некоторые комментаторы обратили внимание, как сильно изменилась в последнее время звезда Comedy Woman.
«Чудеса пластики!» ;
«Как-то вы тут на себя не похожи»;
«Здесь уместно сравнение до и после»;
«Я тут пересмотрела старые ваши видео и заметила, что сейчас вы гораздо лучше выглядите, хотя я всегда считала вас красоткой»;
«Как вы из гадкого утенка превратились в прекрасного лебедя?» — написали они.
На одно из сообщений явно уязвленная Варнава даже ответила. Но не сдержалась и прибегла к мату.
Актриса призналась недавно, что очень страдает из-за низкого давления. Порой звезда даже не может встать с кровати, настолько ухудшается ее самочувствие.