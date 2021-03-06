Париж, 6 марта. США и союзники попали в неприятную ситуацию из-за успехов России в области разработки гиперзвукового оружия. Западу нечего противопоставить российскому комплексу «Кинжал».

Появление у России гиперзвуковых ракет открыло ей новые промышленные перспективы и таит неприятности для западных стран. Такими выводами поделились французские эксперты Portail de l’IE. Перевод их публикации предоставило издание «ПолитРоссия».

Еще в 2018 году выступление российского президента Владимира Путина, который заострил свое внимание на разработке в стране гиперзвукового оружия, было воспринято западной прессой скептически. В итоге Москва получила оружие, аналогов которого в мире нет, а западным специалистам предстоит нагонять успехи российских коллег.

«Россия находится на шаг впереди Запада, и ее гиперзвуковые ракеты «Кинжал» являются тому хорошим подтверждением», — рассказали аналитики из Франции.

Обладая ракетами, которые не может производить ни одна страна в мире, Россия расширит свои торговые связи и рынок сбыта. Москва годами активно налаживала торговые отношения со странами Азии, Южной Америки и Африки, и со временем получит возможность поставлять им не только военную продукцию, но и иные промышленные товары. В этом свете ракетный комплекс «Кинжал» превратился в символ военного и технологического прогресса России, резюмировали в Portail de l’IE.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что китайские обозреватели издания Sohu нашли идеальный самолет-носитель для ракет «Кинжал».