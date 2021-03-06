Местные жители боятся за своих детей после освобождения «скопинского маньяка». ФАН-ТВ

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу после почти 17 лет тюремного заключения. В течение четырех лет мужчина держал в подвале двух девушек.

За преступником установлен надзор: следующие шесть лет ему запрещено гулять по ночам, выезжать за пределы района и посещать массовые мероприятия. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Несмотря на эти ограничения местные жители не в восторге от нового соседа. Те, у кого есть дети не на шутку опасаются за их жизнь.

«Боимся за детей, за себя — нет. Потому что дети маленькие растут. За них страшно», — опасается за своих детей Дарья Тарасова.

Вот тот самый подвал, где «скопинский маньяк» держал своих жертв. Вход в него тщательно замаскирован. На момент похищения девочкам было 14 и 17 лет. По словам следователя, Дмитрия Плоткина, который вел дело, мужчина систематически насиловал девушек и угрожал убийством. Старшая Елена Самохина была трижды беременна. Последний ребенок родился мертвым уже после освобождения пленниц.

«Девочки вот эти все годы спасались творчеством: Катя писала стихи, рисовала, делала различные поделки. Она даже домик оттуда вынесла на память. Была иконка, которую она нарисовала. Они молились на эту икону», — рассказал Дмитрий Плоткин.

Следователь уверен — ничего подобного больше не повторится. Виктору Мохову уже больше 70-ти лет и он понес наказание за содеянное. Жители же не простили преступника. Руки ему не подадут и ожидают такого же поведения от других.

«Я очень верю, что с ним никто не будет общаться здороваться, что он будет таким изгоем. И что, тем более, к нему не будут подходить дети, женщины. Потому что я на сто процентов уверена, что этот человек совершит еще одно преступление», — делится жертва маньяка Екатерина Мартынова

Екатерина Мартынова уверяет — ненависти к мучителю не испытывает. Осталось лишь только чувство брезгливости. Однако же уверена, что Виктор Мохов вообще не должен был выходить на свободу.