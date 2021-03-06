Новое исследование доказало опасность одиночества для здоровья

Сан-Диего, 6 марта. Одиночество может быть опасным для психического и физического здоровья, защитным фактором от него может служить мудрость.

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали взаимосвязь одиночества и мудрости. Они обнаружили, что определенные области мозга по-разному реагируют на стимулы, связанные с этими факторами. Работа опубликована в онлайн-выпуске Cerebral Cortex.

В исследовании участвовали 147 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Участники эксперимента должны были определить направление стрелки, в то время как на заднем плане возникали лица с разными эмоциями.

Одинокие люди уделяли больше внимания угрожающим лицам, когнитивные функции при этом замедлялись. Мудрые люди активнее реагировали на положительные стимулы. ЭКГ зафиксировала эти активности на уровне височно-теменного перехода, который отвечает за степень сочувствия и понимания.

Чувство одиночества можно подавить, если следовать определенным ритуалам в повседневной жизни. Это может быть заваривание кофе, пробежка или вечерняя прогулка с собакой. Бытовые привычки могут придавать жизни чувство наполненности и смысл.