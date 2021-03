Премьер-министр Ливии представил структуру нового правительства

Триполи, 6 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба рассказал о процессе создания Правительства национального единства (ПНЕ).

Политик поделился особенностями формирования нового кабинета министров в личном Twitter-аккаунте. Он заявил, что пристальное внимание уделялось балансу между участием большого количества регионов и их эффективностью.

Премьер-министр отметил, что было принято решение не изменять количество министерств. Сообщается, что ведомства подверглись лишь минимальным корректировкам для сохранения их функциональности.

В состав Правительства национального единства вошли 35 министров, пять из которых являются женщинами. Для сохранения баланса Дабиба распределил руководство ведомствами в сфере безопасности и экономики между разными регионами.

Министром внутренних дел предлагается назначить политика от Феццана — Халеда ат-Тиджани Мазена. Представителя Киренаики хотят поставить на пост главнокомандующего армией, а из Триполитании – на должность начальника штаба.

Экономические ведомства предполагается распределить следующим образом. На Киренаику возложить руководство Национальной нефтяной корпорацией, Центробанком и Министерством планирования, которое может возглавить Камель Абрик аль-Хассии.

Представители Триполитании Омар Аль аль-Аджили и Мухаммад Ахмед Мухаммад Аун выдвинуты на посты министров экономики и энергетики соответственно. Халед аль-Мабрук Абдулла из Феццана может возглавить Министерство финансов Ливии.

Главами МИД, департамента социальных дел, ведомства культуры, а также юстиции предлагается назначить женщин.

Заместителями Абд аль-Хамида Дабибы могут стать Аль Сакр Имран Фадлалла Бужвари и Рамадан Ахмед Бужна.

В списке состава правительства осталась одна пустая графа — министр обороны. Согласно информации источников, эту должность планирует занять сам глава ПНЕ.

