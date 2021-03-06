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Экономика

Россиянам посоветовали лучшие способы инвестировать в недвижимость

Россиянам посоветовали лучшие способы инвестировать в недвижимость

Москва, 6 марта. Жителям Российской Федерации объяснили, какие схемы инвестирования могут оказаться лучше в нынешней ситуации.

Действенными способами с российскими частными инвесторами поделился риелтор Александр Харыбин. В видео на своем YouTube-канале он рассказал, что вложения в жилье исчерпали себя: цены на квартиры могут снизиться. Поэтому жилая недвижимость сегодня непригодна для таких целей и подойдет только для собственного проживания.

«Целесообразными могут быть инвестиции в коммерческую недвижимость», — цитируют специалиста СМИ.

Однако к выбору конкретного объекта стоит привлечь эксперта, который разбирается в рынке недвижимости. Харыбин отметил интерес к машино-местам, как к виду инвестиций, и указал на рискованность вложений в апартаменты и загородные объекты. Лучшим вариантом в нынешней ситуации будет копить деньги — если не в рублях, то в долларах, облигациях или на обычном депозите. По словам риелтора, в дальнейшем сбережения можно потратить на покупку подешевевших квдаратных метров.

При продаже квартиры россиянам не придется платить «налог для богатых». Об этом рассказал специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.

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