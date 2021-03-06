Президент Венесуэлы сделал прививку от коронавируса «Спутником V»

Каракас, 6 марта. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прошел вакцинацию от коронавируса препаратом российского производства «Спутник V». Процедура освещалась в прямом эфире Twitter-аккаунта президента.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Венесуэле 6 марта 2021 года. Мадуро заранее пообещал, что прививочная кампания в стране начнется именно с него. Президент Венесуэлы сказал «спасибо» на русском языке после прививки.

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разрешили уже в 42 странах мира. Некоторые государства начали собственное производство препарата по российской технологии на своих территориях.