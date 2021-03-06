В Ленобласти реконструировали прорыв линии Маннергейма

Сегодня общественными организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с частями 6-й общевойсковой армии был проведен торжественный митинг в честь 81-летия со дня прорыва линии Маннергейма.

Одна из организаторов мероприятия, исполняющая обязанности командира поискового отряда «Советский патриот» Ольга Богданова рассказала ФАН, как прошло данное мероприятие.

«Мероприятие было посвящено 81-й годовщине прорыва линии Маннергейма и окончанию Советско-финляндской войны, где особенно отличилась 23-я стрелковая дивизия, которая понесла неимоверные потери 11 февраля 1940 года. Мероприятие было направлено на увековечивание памяти погибших при защите Отечества — и для подрастающего поколения, потому что нынешняя молодежь не знает о той знаменитой войне, которая была до Великий Отечественной», — рассказала собеседница ФАН.

11 февраля 2021 года исполнится 81 год со дня прорыва линии Маннергейма в районе высоты 65,5 — одной из первых крупных побед Красной Армии в ходе Советско-финляндской войны.

В честь этого события на территории Бобочинского полигона, близлежащего к поселку Каменка Выборгского района Ленинградской области, в районе рощи Фигурной прошел торжественный митинг.

«268 человек посетили торжественный митинг. Особенно благодарим командование 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая нам ежегодно помогает в проведении данного мероприятия. Именно она обеспечивает доставку юнармейских отрядов Каменской школы, всего Полянского поселения и даже Советского городского поселения Выборгского района Ленинградкой области», — резюмировала Ольга Богданова.

В мероприятии приняли участие около 100 реконструкторов Российской Федерации, были продемонстрированы два эпизода Советско-финляндской войны с использованием натуральных объектов и фортификационных сооружений, а также прошло торжественное возложение цветов к могиле №71.