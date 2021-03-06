Свердловский театр музкомедии представит на «Золотой маске» венскую оперетту «Сильву»

Екатеринбург, 6 марта. Оперетта «Сильва» в постановке свердловского театра музкомедии попала в конкурсную программу 27-ой театральной премии «Золотая маска».

Режиссер «Сильвы» Дмитрий Белов попытался превратить венскую оперетту в душераздирающую драму в формате мюзикла. Новый взгляд на популярную оперетту Имре Кальмана многим театральным критикам показался сомнительным, однако постановка все равно вошла конкурс «Золотая маска», который вот уже несколько лет выискивает новые формы.

Действие спектакля разворачивается накануне Первой мировой войны. В интерпретации Белова «Сильва» лишилась привычной легкости и комедийности. Режиссер предпочел сюжет с надрывом, и даже финал оставил открытым, а главные герои — Сильва и Эдвин не воссоединяются, поскольку все отправляются на фронт.

Ревизии подверглась и музыка Кальмана. Аранжировщик Артур Байдо взял за основу мелодии композитора и написал саундтрек в стиле буги-вуги. Кроме того, в спектакле оказалось немало чисто исполнительских проблем. Если с музыкальными номерами актеры справляются, то вот диалоги кажутся натужными и лишенными смысла, пишет газета «Культура».

Фестиваль «Золотая Маска» в этом году запускает программу онлайн-показов. Любители театра смогут увидеть четыре постановки, отмеченные экспертами премии. Трансляции будут доступны в течение года.

Недавно стало известно, что мартовские спектакли в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга пройдут без главных звезд — Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих, которые перенесли коронавирус.