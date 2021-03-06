Донецкая область лишилась тепла из-за долгов перед «Нафтогазом»

Киев, 6 марта. Из-за долгов коммунальной организации «Донецктеплокоммунэнерго» перед компанией «Нафтогаз Украины» Донецкая область лишилась газоснабжения.

Об этом стало известно из субботнего сообщения пресс-службы газораспределительной компании «Донецкоблгаз». «Нафтогаз Украины» прекращает поставки топливо для «Донецктеплокоммунэнерго». Последняя, являясь поставщиком тепла для Донецкой области, потеряла доступ к ресурсам из-за долгов перед украинским энергетическим монополистом.

По предписанию кодекса газораспределительных систем, с 6 марта «Донецкоблгаз» обязан прекратить снабжение голубым топливом объектов «Донецктеплокоммунэнерго».

«Действия «Донецктеплокоммунэнерго» и «Нафтогаза Украины» заставляют нас поступать согласно законодательству», — отметили в компании.

Сообщается, что общая задолженность поставщика тепла перед украинской госкомпанией составляет более 1,548 млрд гривен. Чтобы возобновить газоснабжение, предприятию нужно заплатить не менее 302,1 млн гривен, пишет ТАСС.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» обнародовала мартовские цены на газ для потребителей. В марте 2021 года голубое топливо будет стоить для украинцев 6,86 гривны за кубометр с НДС и без стоимости распределения, ссылается Федеральное агентство новостей на пресс-центр госкомпании.