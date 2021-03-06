Жителям России перечислили бюджетные направления для отдыха внутри страны

Москва, 6 марта. Ряд направлений внутри России остается бюджетным для путешественников, несмотря на возвращение цен на перелеты к уровню 2019 года.

Заметнее всего подешевели перелеты из Москвы в Горно-Алтайск. В период с марта по апрель текущего сезона они стоят около 5,4 тыс. руб. В 2019 году туристы платили за такое путешествие примерно 13,6 тыс. руб., таким образом из-за пандемии перелет стал бюджетнее на 60%.

Из столицы России сейчас бюджетно отправляться и в Екатеринбург. Относительно данных 2019 года, авиабилеты туда упали в цене на 54% — с 7,1 тыс. руб. до 3,2 тыс. руб. В столицу Урала выгодно отправляться из Санкт-Петербурга, цена снизилась на 30%, передает «Российская газета».

Жители Российской Федерации определились с городами, которые планируют посетить в праздничные дни. Чаще всего люди хотят отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также многие проведут 8 Марта в Симферополе, Минеральных водах и Краснодаре.