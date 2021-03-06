Духовному лидеру Ирана Али Хаменеи передали послание Путина

Тегеран, 6 марта. Российский лидер Владимир Путин подготовил послание для духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Его передал посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

Об этом сообщили представители российской дипломатической миссии. В послании говорится об укреплении отношений между РФ и Ираном, а также о ряде международных вопросов.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее высказался о перспективах спасения ядерной сделки с Ираном. «Окно возможностей» еще не закрыто, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства. Одним из условий является выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года.