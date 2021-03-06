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ЦАР

Первая российская пивоварня откроется в столице ЦАР

Первая российская пивоварня откроется в столице ЦАР
Банги, 6 марта. Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко анонсировал открытие первой российской пивоварни в стране. Об этом сообщил бывший дипломат Кристиан Газам Бетти в Twitter.

Рынок хмельных напитков ЦАР монополизирован французскими производителями, в частности, фирмой Castel. Открытие российского пивоваренного завода сбалансирует цены, а главное – создаст новые рабочие места.

«Откроются новые вакансии – вот что важно», – отметил пользователь соцсети под ником Еnzocedric.

Ранее российский посол встретился с председателем Национальной Ассамблеи ЦАР Лораном Нгон Баба. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области экономики и культуры.

Титоренко также подтвердил, что инструкторы из РФ продолжат обучение и переподготовку центральноафриканских военнослужащих. После стабилизации обстановки страны углубят взаимодействие в сфере энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов.

 

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