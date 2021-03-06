Экс-председатель Рады озвучил свою версиях о событиях 2014 года в Крыму

Киев, 6 марта. Украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года, считает экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Украинский политик заявил, что Незалежная в 2014 году не обладала необходимым инструментарием и имела серьезные проблемы в экономике.

«Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить ... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну», — отметил Александр Турчинов.

Турчинов уверен, что Украина смогла бы сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала Харьковские соглашения, и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Турчинов похвалил Зеленского за зачистку оппозиционных телеканалов на Украине.