Схожая с выявленными в ЮАР и Бразилии штаммами SARS-CoV-2 мутация могла появиться в Японии

Токио, 6 марта. Мутация коронавируса, схожая с обнаруженными в ЮАР и Бразилии генетическими вариантами возбудителя, могла сформироваться на территории Японии.

Такое мнение высказали специалисты медицинского университета Кэйо после проведения соответствующего исследования. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.

По данным телеканала NHK, у 64 зараженных был обнаружен генетический вариант, обладающий мутацией E484K в шиповидном белке. Предположительно, 62 пациента привезли его из-за границы, а у пары оставшихся исследователи выявили мутировавшую разновидность патогена, генетический код которого близок к наиболее распространенному сегодня в Японии типу коронавируса.

Эксперты считают, что необходимо внимательно следить за развитием ситуации и не исключают угрозы распространения штамма за пределы Японии.