Следователь рассказал о зверствах скопинского маньяка в отношении его жертв

Рязань, 6 марта. Сотрудник СК Дмитрий Плоткин поделился деталями дела скопинского маньяка Виктора Мохова, который почти четыре года удерживал в плену и насиловал двух школьниц.

Следователь отметил, что Мохов избивал девочек резиновым шлангом и распылял перцовый газ в забетонированном подвале. Также преступник периодически отключал отопление у пленниц и грозился перекрыть рязанкам доступ к воздуху, сообщает RT.

«Девушки понимали, что они в его власти», — рассказал Плоткин.

Педофил похитил девочек 14 и 17 лет в 2000 году. Он заранее создал бункер на глубине шести метров, куда посадил местных жительниц. В 2005 году суд отправил Мохова в колонию почти на 17 лет, но в 2021 году он вышел на свободу.

Ранее ФАН сообщал, что вышедший на свободу скопинский маньяк не раскаялся в преступлениях.