Полиция предупредила россиян о новой уловке телефонных аферистов

Москва, 6 марта. Специалисты по телефонному мошенничеству продолжают искать новые способы для отъема денег. Об одном из трюков рассказали сотрудники столичной полиции.

Речь идет о хищении денег с банковских карт. Злоумышленники во время беседы убеждают жертв установить «важное» мобильное приложение. Нередко, у программы бывает английское название. Аферисты подчеркивают, что приложение позволит сберечь деньги на карте. Иногда они говорят, что программа якобы является важным дополнением к мобильному банку.

На самом деле доверчивая жертва устанавливает приложение, которое предоставляет преступнику удаленный доступ к смартфону собеседника. Иными словами, аферист получает данные об операциях, совершенных пользователями и может удаленно что-то делать на чужом устройстве.

В Тульской области пенсионерка поверила лжеработникам банка, которые предложили помочь сохранить ее деньги. Он действовали по стандартной схеме: рекомендовали перевести сбережения на «специальный» счет. В итоге жертва лишилась почти миллиона рублей, сообщал ФАН.