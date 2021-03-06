Врач Комаровский «заткнул рот» Дмитрию Гордону во время эфира

Киев, 6 марта. Врач Евгений Комаровский в ходе беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном жестко высказался об уровне развития Украины. Инцидент произошел во время интервью.

Гордон пытался что-то возразить на яростные высказывания гостя, однако не смог. Комаровский буквально «заткнул ему рот» несколькими фразами.

По мнению украинского врача, Незалежная не может считать себя развитой страной.

«Развитая страна? Откуда у вас, у людей этой страны во главе с тобой, столько понтов, извини? Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной. Мы в космос ракеты пускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы», — заметил медик.

Евгений Комаровский отметил, что в Украине давно «угробили армию» и науку, но Незалежная продолжает гордиться мнимыми заслугами.

«А Индия, которая атомное оружие имеет, которая ракеты в космос запускает, которая сама себя обеспечивает и программистами весь мир обеспечивает, которая 65% вакцин всего мира производит, Индия нас не устраивает. Мы же крутые, мы — Украина!» — возмутился врач.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Комаровский развеял популярный миф о способах лечения COVID-19.