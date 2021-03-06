Алика Смехова отказывается выплачивать 1 млн рублей своим затопленным соседям

Москва, 6 марта. Соседи актрисы и телеведущей Алики Смеховой пытаются через суд добиться компенсации за нанесенный ущерб их квартире после затопления.

Конфликт Смеховой с соседями длится уже несколько лет. В 2017 году в квартире артистки чистили трубы. Сантехники, выполнявшие работы, допустили ошибку и за несколько минут затопили жилплощадь. Проблемы быстро устранили, однако серьезно пострадала квартира, расположенная этажом ниже.

Сосед Смеховой Александр Тулупов заявляет, что был шокирован последствиями затопления: испорченные обои, паркет, потолок и частично мебель. Актриса не стала отпираться и сразу же предложила свою помощь. Она хотела урегулировать вопрос мирно, однако пострадавший обратился в суд.

Недавно все участники этого инцидента встретились в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Тулупов публично обвинил Смехову, что та отказывается платить за ремонт и специально затягивает судебные заседания, подавая встречные иски. Сама артистка уверена, что он просто решил нажиться на ее имени и в несколько раз завысил сумму ущерба. Тулупов требует с нее ни много ни мало 1 миллион рублей.

Кроме Смеховой, с соседями судится и Сергей Пенкин, однако у певца ситуация ровно противоположная. В прошлом году его квартиру затопили, поэтому артист намерен через суд добиться компенсации.