Киев, 6 марта. Сын народной артистки Украины Ирины Билык хочет сыграть свадьбу в Крыму. Вот только российский статус полуострова Глеб Оверчук не признает.

Молодой человек объяснил, что к свадьбе в Крыму их с невестой Алисой подталкивают родители. Кроме того, девушка родилась именно на этом полуострове.

«Ее крымские друзья давно стали моими. Печально, правда, что оформить брак в Крыму пока не получится», — заявил молодой человек.

Сын украинской певицы рассказал, что попросил руки возлюбленной после молитвы в Японии. Молодой человек преподнес девушке необычное кольцо. Украшение он сделал из горлышка бутылки пива. Стекло Оверчук долго шлифовал.

«Чуть позже Алиса сделала мне в ответ предложение с помощью открывашки для пива. Ношу ее до сих пор и почти никогда не снимаю», — цитирует его JetSetter.ua.

Крым воссоединился с Российской Федерацией после народного референдума, который провели в 2014 году в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН.

К свадьбе готовится и сын певицы Наташи Королевой. Архип Глушко сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина.