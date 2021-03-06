Пьяная компания избила женщину с ребенком в кинотеатре в Рязани

Рязань, 6 марта. Местная жительница сделала замечание шумной компании в кинотеатре. В ответ на это на нее набросились с кулаками.

Пострадавшая рассказала, что ее жестоко избили во время просмотра фильма. По словам женщины, она пошла вместе с ребенком в кино в торговом центре, и в кинозале на них с дочерью набросились шумные зрители.

Потерпевшая сообщила, что в избиении участвовали пять человек: мужчина, две женщины и две молодые девушки. Местная жительница объяснила, что была избита за то, что попросила распивающую спиртное компанию вести себя тише. Также она заявила, что во время инцидента видеокамеры не работали, а охраны в зале не было.

Еще одно жестокое избиение произошло в Петербурге. Там сиделка нанесла телесные повреждения своей 98-летней подопечной, сообщил ФАН.