Актер Головин рассказал, как братья Сафроновы пытались попасть в «Ералаш»

Москва, 6 марта. Известные иллюзионисты братья Сафроновы так и не снялись в знаменитом детском киножурнале «Ералаш», несмотря на все старания их мамы.

Свои первые роли актер Александр Головин исполнил именно в «Ералаше». На съемочной площадке он познакомился с братьями Сафроновыми. По словам актера, будущие иллюзионисты горели желанием сняться в киножурнале, но сильнее всего этого хотела их мать. Так, самого старшего — Сергея — она отправляла к отцу «Ералаша», режиссеру Борису Грачевскому с гостинцами. Он приносил целые сумки домашних кабачков, патиссонов и помидоров.

Несмотря на эти усилия, тогда в качестве актеров братья так и не приняли участие в съемках «Ералаша». Однако они озвучили более 50 ролей в детском журнале. По словам Головина, мечта Сергея Сафонова сбылась уже в зрелом возрасте. Иллюзионисту неожиданно позвонил сам Грачевский и пригласил на роль учителя в одном из выпусков.

«Я тогда маме сказал: «Представляешь, сам позвонил и позвал!» — подтвердил слова Головина иллюзионист в выпуске «Секрет на миллион».

Недавно Сергей Сафронов признался, что борется со смертельным заболеванием — раком лимфатической системы. Его близкие предполагают, что недуг могли навести на него экстрасенсы.