Испанские пожарные спасли ослицу и прокатили ее на вертолете. ФАН-ТВ

Инцидент случился в деревне Эль-Боало в районе горного хребта Гвадаррама. Изможденная ослица по кличке Оливия несколько часов провела в попытках освободиться из плена самостоятельно. Ее хозяин тоже пытался помочь животному, однако попытки не увенчались успехом, и ему пришлось вызвать спасательную группу.

Видео операции по спасению Оливии обнародовала Служба экстренной помощи провинции Мадрид. На нем высотная группа привязывает животное к специальной подвеске, а затем на вертолете переносит ослицу в безопасное место.

По сообщению местных СМИ, перед спасением ветеринар ввел ослице мягкое успокоительное, чтобы ее можно было безопасно транспортировать. Сейчас Оливия восстанавливается, чувствует себя хорошо и наверняка вспоминает минуты, проведенные в воздухе.