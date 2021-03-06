Манойло заявил о неспособности Волкова поддерживать оппозиционную повестку

Политолог, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло прокомментировал реакцию менеджера проектов ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова на меняющуюся повестку либеральных СМИ, которые уменьшают количество упоминаний об Алексее Навальном. По словам эксперта, Волкова беспокоит тот факт, что вместе с Навальным он сам выпадает из медиапространства.

В ходе недавнего эфира «России будущего» Волков с резкой критикой высказался в адрес некоторых средств массовой информации, а также осудил главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в связи с тем, что они якобы намеренно пытаются отвести внимание общественности от истории с отравлением и арестом блогера.

В качестве примера он привел обсуждение памятника на Лубянской площади, назвав его «полностью придуманной, абсолютно фейковой повесткой» и вбросом. По словам Волкова, людям хочется говорить про отравление Навального и на это есть огромный спрос, но власти пытаются не допустить, чтобы об этом говорили. Поэтому, убежден менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией», придумывается что-то абсолютно не важное, но что будут активно обсуждать в обществе.

«Нам надо запомнить всех, кто в этом участвовал, кто эту абсолютно фейковую повестку продвигал, кто пытался сделать вид, натянув на себя клоунскую маску и колпак, что нет ничего более важного, чем дискуссия «Феликс Дзержинский или Александр Невский». Это я говорю про Алексея Венедиктова, про других мерзавцев, которые просто изворачивались в каком-то вранье, пытаясь перевернуть вещи с ног на голову и сказать, [что] это важно, навязать нам эту дискуссию», — в довольно агрессивной форме заявил Волков.

В беседе с корреспондентом ФАН Андрей Манойло назвал главную причину, по которой Венедиктов стал объектом нападок со стороны соратника Навального. Недовольство Волкова вызвано тем, что главред «Эха» начал активно «перетягивать одеяло на себя», модифицируя изначальную повестку и переводя внимание общественности на те вещи, которые выгодны ему самому для собственной раскрутки. В результате благодаря усилиям Венедиктова повестка, связанная с отравлением блогера, ушла.

«Волкову это не нравится. В первую очередь не потому, что он переживает за своего отравленного босса, а потому, что сам Волков в пиар-повестке только там, где речь идет об отравлении Навального. Потому что в тех темах, которые Венедиктов раскручивает для того, чтобы себя продвинуть, Волкова нет. И перевод фокуса внимания с инцидента с Навальным на что-либо иное означает выпадение Волкова тоже. Волков существует в повестке только рядом с именем «Навальный». Как только история с Навальным отходит на второй план и замещается какими-то другими вещами, Волков выпадает из этой повестки», — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что тема Навального в медийном пространстве затухает «на глазах», потому что ажиотаж можно поддерживать только постоянными вбросами новых информационных поводов, так, чтобы одна сенсация непрерывно сменяла другую. Однако после того, как основателя ФБК отправили в СИЗО, он перестал быть оратором, ежедневно выдающим какие-то новые выходки.

«Он исчез фактически. Он пытался судебную площадку использовать для того, чтобы максимально поднять хайп, резонанс и накидать этих информационных поводов, но все они уже без публичного присутствия ньюсмейкера в медиапространстве утратили свое действие. А раз хайп спал, то он уже особо никому и не интересен, этот человек. Ну, сидит он и сидит», — подчеркнул Манойло.

По его мнению, без Алексея Навального его сторонники не могут самостоятельно поддерживать этот хайп и создавать громкие поводы для обсуждения, так как все они были исполнителями созданной блогером группировки, не имеющими организаторских способностей. Члены команды Навального, считает политолог, были на подхвате, когда он вытворял свои кульбиты, а сами что-то придумать для поддержания повестки они, скорее всего, просто не могут.

Манойло также отметил, что после ареста Навального в «Фонде борьбы с коррупцией» началась борьба за власть. Обширный мошеннический бизнес блогера остался без хозяина, поэтому остро встал вопрос, кто возглавит эту финансовую систему и станет получать доходы? Именно по этой причине активизировались его ближайшие соратники, заместители и помощники.

«Они были никем, когда Навальный был во главе этой организации, потому что Навальный — такой пингвин самовлюбленный, он их всех гнобил страшно. А тут неожиданно выяснилось, что у них появилась возможность карьерного роста, а для того, чтобы занять место Навального и подмять под себя эти каналы получения денег, надо как-то громко о себе заявить, все равно как. Поэтому у Волкова вот такая стратегия. Он о себе заявляет и пытается показать, что он теперь у руля», — говорит эксперт.

Как считает Манойло, ближайшие соратники Навального, рассчитывая перехватить бразды правления в структурах ФБК и подмять под себя все финансовые потоки, надеются, что он останется в СИЗО надолго и будет выключен из процесса не на два с половиной года, как постановил суд при замене условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное, а на гораздо больший срок.

Напомним, ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что «Фонд борьбы с коррупцией» и связанные с ним структуры всегда держались только на Алексее Навальном, после его ареста никаких серьезных перспектив у этой организации не осталось. Эксперт уверен, что в ближайшее время деятельность ФБК прекратится окончательно.